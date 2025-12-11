ВС РФ освободили село в Харьковской области
Бойцы группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Лиман Харьковской области.
«Север» наступает в Харьковской области
Бойцы «Северной» группировки атаковали четыре бригады и штурмовой полк противника в районах четырех населенных пунктов Сумской области и пять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили порядка 145 военнослужащих, автомобиль, радиолокационная станция RADA и склад боеприпасов.
«Запад» уничтожает боевиков ВСУ на левом берегу Оскола
Российские бойцы нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Богуславка, Новоплатоновка, Куриловка Харьковской области и Красный Лиман ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 215 военнослужащих, четыре бронеавтомобиля HMMWV, бронетранспортер Senator, 11 автомобилей, станцию РЭБ и шесть складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» перешли на выгодные позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение двум украинским бригадам в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Степановка и Константиновка ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 120 человек. Также противник лишился двух бронетранспортеров, двух боевых бронированных машин, восьми автомобилей, трех складов боеприпасов, материальных средств и горючего.
Бойцы «Центра» ликвидируют формирования ВСУ в Дмитрове
Подразделения «Центральной» группировки продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитрова, а также зачистку сел Светлое и Гришино ДНР.
Бойцы «Центра» в течение суток атаковали 12 бригад и три штурмовых полка в районах семи населенных пунктов ДНР и сел Новоподгорное и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 415 военнослужащих, бронетранспортер Viking шведского производства, две боевые бронированные машины и три пикапа.
«Восток» продвигается в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Терноватое, Косовцево, Варваровка, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области.
«Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» атакует ВСУ в Херсонской области
Бойцы «Днепра» атаковали три бригады противника в районах населенных пунктов Никольское и Понятовка Херсонской области.
ВС РФ ликвидировали более 50 украинских боевиков, бронетранспортер, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
- 396 БПЛА самолетного типа.