Главное из брифинга Минобороны 11 декабря 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 11 декабря на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили село в Харьковской области

Бойцы группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Лиман Харьковской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
«Север» наступает в Харьковской области

Бойцы «Северной» группировки атаковали четыре бригады и штурмовой полк противника в районах четырех населенных пунктов Сумской области и пять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили порядка 145 военнослужащих, автомобиль, радиолокационная станция RADA и склад боеприпасов.

«Запад» уничтожает боевиков ВСУ на левом берегу Оскола

Российские бойцы нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Богуславка, Новоплатоновка, Куриловка Харьковской области и Красный Лиман ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 215 военнослужащих, четыре бронеавтомобиля HMMWV, бронетранспортер Senator, 11 автомобилей, станцию РЭБ и шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» перешли на выгодные позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение двум украинским бригадам в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Степановка и Константиновка ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 120 человек. Также противник лишился двух бронетранспортеров, двух боевых бронированных машин, восьми автомобилей, трех складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

Бойцы «Центра» ликвидируют формирования ВСУ в Дмитрове

Подразделения «Центральной» группировки продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитрова, а также зачистку сел Светлое и Гришино ДНР.

Бойцы «Центра» в течение суток атаковали 12 бригад и три штурмовых полка в районах семи населенных пунктов ДНР и сел Новоподгорное и Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 415 военнослужащих, бронетранспортер Viking шведского производства, две боевые бронированные машины и три пикапа.

«Восток» продвигается в Днепропетровской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Терноватое, Косовцево, Варваровка, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области.

«Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» атакует ВСУ в Херсонской области

Бойцы «Днепра» атаковали три бригады противника в районах населенных пунктов Никольское и Понятовка Херсонской области.

ВС РФ ликвидировали более 50 украинских боевиков, бронетранспортер, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
  • 396 БПЛА самолетного типа.