В Пермском крае сняли режим беспилотной опасности

Режим гражданской обороны действовал четыре часа.

Источник: Комсомольская правда

Министерство территориальной безопасности Пермского края в 16:00 11 декабря сообщило снятии режима «Беспилотная опасность». Режим гражданской обороны действовал в течение четырех часов с 12:00.

На время действия режима все оперативные службы региона находились в полной готовности. Жителей региона призвали быть внимательными и не поддаваться панике, следить за официальными источниками информации.

Режим гражданской обороны «Угроза атаки БПЛА» или «Беспилотная опасность» означает, что беспилотники замечены вблизи границ региона или в его воздушном пространстве, но непосредственной атаки пока нет. Жителям необходимо остерегаться фото и видеосъемки дронов. При введении режима возможны ограничения мобильного интернета.

Сигнал «Опасное небо» или «“Внимание всем!” активируют на втором уровне угрозы, сигнализируя о реальной опасности. После его объявления надо немедленно покинуть открытые места, пройти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход, а также избегать окон и переместиться во внутренние помещения.

При резком снижении БПЛА или сбросе им предметов необходимо отойти в сторону, лечь на землю за бордюр или в канаву, закрыть голову руками. Ни в коем случае не трогать упавшие части дрона.

