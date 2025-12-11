Ричмонд
На спецоперации погиб волгоградец Олег Акопян

Бойца проводили в последний путь в Камышине.

Источник: Комсомольская правда

Администрация города подтвердила печальную новость и выразила соболезнования семье героя, который с честью выполнил свой воинский долг.

Печальная весть пришла в Волгоградскую область. Стало известно, что в ходе специальной военной операции погиб житель города Камышина Олег Акопян. Эту информацию официально подтвердили в администрации городского округа, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Власти города отметили, что Олег Акопян мужественно встал на защиту Родины. Он с честью и до конца выполнил свой воинский долг, оставшись верным присяге и своему народу.

Администрация Камышина выразила самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким павшего бойца.

«Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Олега Акопяна искренние соболезнования», — говорится в официальном сообщении.