Путин обсудил в Кремле с военными ситуацию в зоне СВО

«Владимир Путин в Кремле провёл совещание по обсуждению текущей обстановки в зоне специальной военной операции с акцентом на положение дел на севере Донецкой Народной Республики — территории, которая находится в ответственности “Южной” группировки войск», — сообщил представитель Кремля журналистам.
В совещании по видеоконференцсвязи приняли участие начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и командующий «Южной» группировкой войск Сергей Медведев. В кабинете президента в Кремле присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады Денис Сергеевич Пирогов.