Российские вооруженные силы освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области. Об этом сообщил глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе своего доклада президенту России Владимиру Путину.
Герасимов отметил, что освобождение этих населенных пунктов стало частью успешной военной операции, направленной на стабилизацию обстановки в регионе и восстановление контроля над ключевыми территориями.
Глава Генштаба РФ добавил, что взятие под контроль Кучеровки и Куриловки позволит обеспечить безопасность местного населения и продолжить укрепление стратегически важных позиций на освобождённых участках.
Ранее KP.RU писал, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Запорожской области и в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Днепр» провели успешную операцию по освобождению Новоданиловки, а части «Южной» группировки восстановили контроль над Черновым.