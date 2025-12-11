Ричмонд
Герасимов сообщил об освобождении Кучеровки и Куриловки в Харьковской области

Российские войска обеспечили безопасность в освобожденных Кучеровке и Куриловке.

Источник: Комсомольская правда

Российские вооруженные силы освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области. Об этом сообщил глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе своего доклада президенту России Владимиру Путину.

Герасимов отметил, что освобождение этих населенных пунктов стало частью успешной военной операции, направленной на стабилизацию обстановки в регионе и восстановление контроля над ключевыми территориями.

Глава Генштаба РФ добавил, что взятие под контроль Кучеровки и Куриловки позволит обеспечить безопасность местного населения и продолжить укрепление стратегически важных позиций на освобождённых участках.

Ранее KP.RU писал, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Запорожской области и в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Днепр» провели успешную операцию по освобождению Новоданиловки, а части «Южной» группировки восстановили контроль над Черновым.

