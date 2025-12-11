«Стратегическая инициатива в руках ВС РФ». Главное о совещании Путина по зоне СВО

ТАСС собрал основное о совещании.
Об освобождении Северска
ВСУ рассчитывали, что ВС России увязнут в укрепрайоне Северска, но этого не случилось, заявил Путин.
Он отметил, что обещание освободить населенный пункт до 15 декабря было выполнено.
Освобождение Северска приближает новые успешные наступления и изгнание ВСУ из Донбасса, заявил Путин.
Доклад Путину от военнослужащих штурмовых подразделений был прерван из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы противника, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.
Российские подразделения в Северске выявляют и уничтожают одиночных военных ВСУ, укрывающихся в строениях, сообщил командующий 3-й армии Игорь Кузьменков.
О стратегической инициативе и динамике СВО
Стратегическая инициатива «полностью находится в руках» ВС России, заявил Путин.
Глава государства также отметил «хорошую динамику» освобождения Донбасса и Новороссии.
О ходе спецоперации
Основные усилия группировки «Север» сосредоточены на увеличении глубины зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях, заявил Герасимов.
Он также сообщил об освобождении Кучеровки и Куриловки в Харьковской области.
Герасимов заявил, что 45% зданий в Константиновке перешли под контроль ВС России.
По его словам, в Димитрове освобождена южная часть, в центре, на севере и на северо-востоке города.
Он также сообщил, что бойцы «Востока» ВС России ведут наступление на юге Днепропетровской области.
Также ведутся уличные бои в Гуляйполе, заявил Герасимов.
Кроме того, начальник Генштаба ВС России сообщил, что бойцы «Запада» ведут боевые действия на левом берегу Оскола.
По его словам, выполнение задач по освобождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей ведутся в соответствии с утвержденным замыслом.