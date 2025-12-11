Ричмонд
Доклад Путину от штурмовиков в Северске прерван РЭБ ВСУ: подробности

Герасимов: РЭБ ВСУ прервала доклад российских военных Путину.

Источник: Комсомольская правда

Доклад президенту России Владимиру Путину от одного из бойцов ВС РФ из освобожденного Северска был прерван из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Ранее Путину доложили об освобождении города Северск в Донецкой Народной Республике.

«Это воздействие РЭБ противника, давит», — сказал Герасимов Путину, когда после вопроса президента РФ оборвалась связь.

Под руководством Путина прошло совещание, посвященное текущей ситуации в зоне специальной военной операции. Сейчас продолжаются зачистка подвалов и разминирование жилых домов.

Сайт KP.RU ранее писал, какое значение имеет освобождение города Северск для российской армии в зоне СВО.

