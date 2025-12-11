Ричмонд
Польша потребовала от Google скрыть военные объекты на картах

Министерство обороны Польши запросило у Google маскировку военных объектов страны в сервисах.

Источник: Аргументы и факты

Министерство национальной обороны Польши обратилось к Google с официальным запросом на маскировку военных объектов страны в сервисах Google Maps, Google Earth и Google Street View. Об этом сообщает портал Interia.

Запрос был направлен с целью скрыть объекты, представляющие важность для безопасности и обороны государства.

По информации министерства, на данный момент военные объекты уже скрыты на картах Google Maps и спутниковых снимках в Google Earth. Однако в Google Street View ещё идёт подготовка к внедрению данной функции.

Издание отмечает, что среди объектов, подлежащих маскировке, оказались караульные посты, стоянки возле военных баз, укрепления и другие объекты, важные для обороны.

В ноябре 2024 года в Google Maps появились изображения расположения военных систем ВСУ.