Польша потребовала от Google скрыть военные объекты на картах

Министерство национальной обороны Польши обратилось к Google с официальным запросом на маскировку военных объектов страны в сервисах Google Maps, Google Earth и Google Street View. Об этом сообщает портал Interia.
Запрос был направлен с целью скрыть объекты, представляющие важность для безопасности и обороны государства.
По информации министерства, на данный момент военные объекты уже скрыты на картах Google Maps и спутниковых снимках в Google Earth. Однако в Google Street View ещё идёт подготовка к внедрению данной функции.
Издание отмечает, что среди объектов, подлежащих маскировке, оказались караульные посты, стоянки возле военных баз, укрепления и другие объекты, важные для обороны.
В ноябре 2024 года в Google Maps появились изображения расположения военных систем ВСУ.