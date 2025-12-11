Владимир Путин поговорил с двумя командирами на передовой по телефону

Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по телефону с двумя командирами подразделений на передовой после совещания в Кремле по ситуации в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Совещание прошло в четверг, 11 декабря, по видеосвязи.
В присутствии полковника Дениса Пирогова глава государства поговорил по телефону с полковником Ярамиром Темирхановым — командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, участвовавшим в освобождении Северска, а также с полковником Сергеем Черданцевым — командиром 177-го полка Каспийской флотилии.
Путин заслушал доклады о полном переходе населенного пункта Северск в ДНР под контроль Вооруженных сил России, где на данный момент идет зачистка подвалов и разминирование домов.
