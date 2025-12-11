Военкор Котенок заявил о начале битвы за Славянск

После освобождения Северска российским подразделениям удалось выйти на склоны высоты с отметкой 165,7 в направлении Славянска от юго-западной окраины города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.
По его данным, ВС РФ выбили украинских боевиков из ряда опорных пунктов севернее Кирово (Свято-Покровского) и заняли позиции в лесопосадке напротив гипсового карьера.
«Узел обороны противника в районе высоты с отм. 170,2 оказался в положении полуокружения. Формально все его снабжение “висит” на одной посадке, тянущейся севернее высоты с отм. 176,6», — написал Котенок.
Он также уточнил, что продолжаются бои за Кирово и часть опорного пункта севернее населенного пункта.
«Бои за Кирово и оставшуюся пока за противником часть опорного пункта над ним севернее. Обстановка западнее Северска продолжает для ВСУ стремительно ухудшаться. Можно сказать, что начинается операция по освобождению Славянска», — заключил военкор.
В четверг, 11 декабря, Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО, в ходе которого получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС России.
Кроме того, в ходе совещания начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту о том, что выполнение задач по освобождению Донбасса и Новороссии осуществляется в соответствии с планом.
Также сообщалось, что российские войска расширили контроль над территориями в Сумской области и южнее Волчанска в Харьковской области.