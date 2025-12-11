Ричмонд
Над регионами РФ уничтожили 17 украинских беспилотников за три часа

За три часа вечером 11 декабря силы ПВО РФ сбили 17 БПЛА над двумя регионами.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники попытались совершить очередной налет на регионы РФ. В результате за вечер 11 декабря силы ПВО ликвидировали 17 дронов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что все БПЛА перехвачены в период с 20:00 до 23:00 по Москве. Все украинские дроны представляют собой беспилотные летательные аппараты самолетного типа, уточняется в материале.

«15 — над территорией Брянской области и два — над территорией Ростовской области», — поясняется в сообщении Министерства обороны России.

