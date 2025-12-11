Над регионами РФ уничтожили 17 украинских беспилотников за три часа

Украинские беспилотники попытались совершить очередной налет на регионы РФ. В результате за вечер 11 декабря силы ПВО ликвидировали 17 дронов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что все БПЛА перехвачены в период с 20:00 до 23:00 по Москве. Все украинские дроны представляют собой беспилотные летательные аппараты самолетного типа, уточняется в материале.
«15 — над территорией Брянской области и два — над территорией Ростовской области», — поясняется в сообщении Министерства обороны России.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше