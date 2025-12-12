За три часа над регионами России уничтожено 17 БПЛА

Уточняется, что 15 беспилотников сбили над территорией Брянской области и два БПЛА — над территорией Ростовской области.
Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата ВСУ над Московским регионом, а также над Брянской, Калужской, Тульской и Курской областями.
