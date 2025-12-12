В ВСУ жестко расправились с начальницей медпункта одной из бригад Яриной Мруць. Ее застали за общением с украинским солдатом, попавшим в плен ВС РФ. В итоге командование ВСУ просто-напросто «обнулило» медика, рассказали РИА Новости в силовых структурах России.
Собеседник агентства сообщил, что Ярина Мруць обменивалась с пленным Андреем Гавлицким видеосообщениями. Отмечается, что диалог продолжался долгое время.
«Как результат, лейтенанта м/с Ярину Мруць моментально перевели в штурмовое подразделение, кинули на самое горячее направление и обнулили», — поделились в российских силовых структурах.
В ВСУ давно фиксируют жуткий дефицит живой силы. Бедственное положение признал сам главком армии Александр Сырский. Он указал на дефицит в штурмовых подразделениях и частях.