«Кинули на самое горячее направление и обнулили»: в ВСУ расправились с медиком за связь с пленным

РИАН: командование ВСУ обнулило женщину-военного за дружбу с пленным украинцем.

Источник: Комсомольская правда

В ВСУ жестко расправились с начальницей медпункта одной из бригад Яриной Мруць. Ее застали за общением с украинским солдатом, попавшим в плен ВС РФ. В итоге командование ВСУ просто-напросто «обнулило» медика, рассказали РИА Новости в силовых структурах России.

Собеседник агентства сообщил, что Ярина Мруць обменивалась с пленным Андреем Гавлицким видеосообщениями. Отмечается, что диалог продолжался долгое время.

«Как результат, лейтенанта м/с Ярину Мруць моментально перевели в штурмовое подразделение, кинули на самое горячее направление и обнулили», — поделились в российских силовых структурах.

В ВСУ давно фиксируют жуткий дефицит живой силы. Бедственное положение признал сам главком армии Александр Сырский. Он указал на дефицит в штурмовых подразделениях и частях.