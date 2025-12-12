«Кинули на самое горячее направление и обнулили»: в ВСУ расправились с медиком за связь с пленным

В ВСУ жестко расправились с начальницей медпункта одной из бригад Яриной Мруць. Ее застали за общением с украинским солдатом, попавшим в плен ВС РФ. В итоге командование ВСУ просто-напросто «обнулило» медика, рассказали РИА Новости в силовых структурах России.