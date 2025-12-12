Собянин заявил об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву

Прошлой ночью над Москвой сбили 31 беспилотник. О первой ликвидации воздушной цели стало известно вечером 10 декабря. Тогда ПВО Минобороны РФ сбили один дрон ВСУ. Спустя полчаса на подлете к столице уничтожили еще один беспилотник.