Собянин заявил об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву

Ночью 12 декабря украинский дрон безуспешно попытался атаковать Москву.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотник ВСУ вновь замечен на подлете к Москве. Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку дрона. Об этом сообщил на странице в мессенджере MAX мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что на подлете к столице к настоящему моменту сбили один дрон. Сообщение поступило в 02:52.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Сергей Собянин.

О негативных последствиях информации не было.

Прошлой ночью над Москвой сбили 31 беспилотник. О первой ликвидации воздушной цели стало известно вечером 10 декабря. Тогда ПВО Минобороны РФ сбили один дрон ВСУ. Спустя полчаса на подлете к столице уничтожили еще один беспилотник.

