Марочко: интенсивность ударов по ЛНР снизится после взятия Северска

«Для Луганской Народной Республики населенный пункт Северск очень значим. Бои за него шли на протяжении длительного времени. И хочу сразу отметить, что северодонецкая и лисичанская агломерации, некоторые районы Рубежного и Кременной могут вздохнуть с облегчением, поскольку расстояние буферной зоны от Луганской Народной Республики увеличивается. Следовательно, наносить удары по прифронтовым районам Луганской Народной Республики украинским боевикам будет затруднительно», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС РФ. Об этом доложил президенту начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Как отметил командующий 3-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Игорь Кузьменков, российские подразделения в Северске сейчас выявляют и уничтожают одиночных военных ВСУ, укрывающихся в строениях.