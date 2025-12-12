Марочко: интенсивность ударов по ЛНР снизится после взятия Северска

«Для Луганской Народной Республики населенный пункт Северск очень значим. Бои за него шли на протяжении длительного времени. И хочу сразу отметить, что северодонецкая и лисичанская агломерации, некоторые районы Рубежного и Кременной могут вздохнуть с облегчением, поскольку расстояние буферной зоны от Луганской Народной Республики увеличивается. Следовательно, наносить удары по прифронтовым районам Луганской Народной Республики украинским боевикам будет затруднительно», — сказал он.