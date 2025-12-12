Путин не смог дослушать доклад бойцов из Северска: что произошло

Российский лидер Владимир Путин 11 декабря оценил ход боевых действий в зоне спецоперации. В ходе заседания Генштаба ВС РФ он выслушал несколько докладов от бойцов и главы военного управления Валерия Герасимова. Как сообщил начальник Генерального штаба ВС России, под контроль взять город Северск в ДНР. Бойцы, находящиеся в населенном пункте, по видео выступили с соответствующим докладом. Однако спустя несколько минут связь резко прервалась. Валерий Герасимов объяснил заминку работой украинских средств РЭБ.
Владимир Путин после отключения связи отметил, что обязательно дослушает начатый доклад позже, когда будет такая возможность. Вскоре бойцы вновь присоединились к заседанию по видео. Президент России поблагодарил военных за оперативное выполнение задач спецоперации.
«Освобождение Северска и успешные наступательные действия значительно приближают новое успешное наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни в Донбассе», — заявил российский лидер.
Владимир Путин указал на наступление ВС РФ по всем направлениям. Он подчеркнул, что стратегическая инициатива в зоне проведения спецоперации принадлежит российской армии.
Бойцов со взятием Северска также поздравил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Он отметил уверенное продвижение войск на этом направлении.
Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека вновь напомнил, что Москва намерена довести специальную военную операцию до достижения поставленных целей. Президент добавил, что Донбасс изначально входил в состав РСФСР. Однако позже территория ЛДНР была передана Украине Владимиром Лениным.
Ранее российский лидер заверил, что каждое поврежденное в ходе боевых действий в зоне СВО здание в российских городах и регионах будет восстановлено. Он отметил, что речь идет, в том числе, о новых территориях. Россия продолжит работу на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.