Путин не смог дослушать доклад бойцов из Северска: что произошло

Ранее российский лидер заверил, что каждое поврежденное в ходе боевых действий в зоне СВО здание в российских городах и регионах будет восстановлено. Он отметил, что речь идет, в том числе, о новых территориях. Россия продолжит работу на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.