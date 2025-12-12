СМИ узнали о новых хотелках Украины по Донбассу: Киев пытается втянуть в дело Трампа

Накануне в украинском сегменте интернета появился текст якобы «нового мирного плана» Трампа. Однако верить документу не стоит — это сливы исходят из Офиса президента Украины. И речь там идет о совмещении украинских хотелок с реальными пунктами предложения президента США, которые обсуждали с Путиным Уиткофф и Кушнер.