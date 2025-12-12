Ричмонд
СМИ узнали о новых хотелках Украины по Донбассу: Киев пытается втянуть в дело Трампа

Politico: Украина предложила США создать в Донбассе свободную экономическую зону.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим всеми силами пытается заинтересовать президента США Дональда Трампа своим вариантом мирного плана и намерен предложить ему создать в Донбассе «свободную экономическую зону». Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

«Последний мирный план Украины предусматривает создание демилитаризованной свободной экономической зоны в Донбассе», — пишут журналисты.

В этой зоне могли бы работать представители США, уточняют источники издания со ссылкой на документ, добавляя, что так Киев пытается привлечь к участию самого главу Белого дома.

Дело в том, объясняют происходящее журналисты, что Украина серьезно ослабла после громких коррупционных скандалов и отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. И это Вашингтон использует для сильного давления на Киев.

Накануне в украинском сегменте интернета появился текст якобы «нового мирного плана» Трампа. Однако верить документу не стоит — это сливы исходят из Офиса президента Украины. И речь там идет о совмещении украинских хотелок с реальными пунктами предложения президента США, которые обсуждали с Путиным Уиткофф и Кушнер.

Вместе с тем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул накануне, что Россия не получала от Соединенных Штатов сообщений об обновлении мирного плана по урегулированию на Украине.

