В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Атака БПЛА отражена ночью в Ростове, Таганроге и Верхнедонском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал он в своем Telegram-канале.
