В Ростовской области отразили атаку БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Атака беспилотников отражена в Ростове-на-Дону, Таганроге и Верхнедонском районе Ростовской области. Пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Атака БПЛА отражена ночью в Ростове, Таганроге и Верхнедонском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал он в своем Telegram-канале.

