Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин заявил о перехвате на подлёте к Москве ещё трех беспилотников

Над Москвой в течение ночи 12 декабря сбили четыре дрона ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные не оставляют попыток атаковать Москву. К 05:43 12 декабря силы ПВО России уничтожили еще три беспилотника ВСУ. Всего к 05: 45 по московскому времени над регионом перехвачено четыре дрона. Об этом заявил в мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин.

Он сообщил, что на местах падения фрагментов БПЛА работают сотрудники профильных служб. Первый с полуночи украинский дрон был сбит над столицей России в 02:50.

«Уничтожены ещё три вражеских беспилотника, летевших на Москву», — уведомил Сергей Собянин.

Ночью несколько аэропортов РФ приостановили прием в выпуск рейсов. Сейчас ограничения действуют в шести воздушных гаванях. В их числе аэропорты Владикавказа, Волгограда, Грозного, Ярославля, Калуги и Магаса.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше