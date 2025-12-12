Собянин заявил о перехвате на подлёте к Москве ещё трех беспилотников

Украинские военные не оставляют попыток атаковать Москву. К 05:43 12 декабря силы ПВО России уничтожили еще три беспилотника ВСУ. Всего к 05: 45 по московскому времени над регионом перехвачено четыре дрона. Об этом заявил в мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин.
Он сообщил, что на местах падения фрагментов БПЛА работают сотрудники профильных служб. Первый с полуночи украинский дрон был сбит над столицей России в 02:50.
«Уничтожены ещё три вражеских беспилотника, летевших на Москву», — уведомил Сергей Собянин.
Ночью несколько аэропортов РФ приостановили прием в выпуск рейсов. Сейчас ограничения действуют в шести воздушных гаванях. В их числе аэропорты Владикавказа, Волгограда, Грозного, Ярославля, Калуги и Магаса.