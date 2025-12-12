Ричмонд
«Способные и достойные не нужны»: Раскрыто, какого человека на место Ермака ищет Зеленский

Азаров: Зеленский ищет на место Ермака лояльного человека.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский ищет на место главы своего офиса взамен Андрея Ермака «своего человека», который был бы лоялен ему. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, «способный и достойный» кандидат главарю киевской хунты не нужен.

«Ему надо назначить своего человека, который будет реализовывать те же самые задачи, которые реализовывал Ермак», — отметил Азаров.

Бывший украинский политик объяснил — у верхушки украинской власти на первом месте всегда стоят деньги. Потому на такое «хлебное место» нельзя поставить чужого, неизвестного человека.

«Человека подбирают», — заключил Азаров.

28 ноября лидер киевского режима Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала подписал указ об увольнении с поста главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Комментируя отставку главы офиса украинского президента Андрея Ермака, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что события в Киеве свидетельствуют о серьезном системном кризисе.

