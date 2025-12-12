Ричмонд
Беспилотники ВСУ сбиты в Ростовской области: последствия атаки

Губернатор Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА над Ростовом и Таганрогом.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны совершили налет на ряд субъектов РФ ночью 12 декабря. В том числе, атака пришлась на Ростовскую область. Известно, что дроны сбиты над региональным центром и Таганрогом. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его сведениям, никто из жителей не пострадал. Информация о разрушениях на земле пока уточняется, добавил губернатор региона.

«Атака БПЛА отражена ночью в Ростове, Таганроге и Верхнедонском районе. Люди не пострадали», — оповестил Юрий Слюсарь.

Кроме того, дроны атаковали жилой многоквартирный дом в Твери. По данным властей, пострадали семь человек. В их числе один ребенок. Повреждения получили стоящие рядом с местом взрыва автомобили. Жильцов атакованного дома временно разместили в школе.

