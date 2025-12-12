Ричмонд
ПВО ночью уничтожила 90 украинских беспилотников

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 90 украинских БПЛА, сообщило министерство обороны России в пятницу.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в российской военном ведомстве.

Так, 63 БПЛА сбито над Брянской областью, восемь — над Ярославской, четыре — над Московским регионом, по три — над Смоленской, Тверской областями и над акваторией Черного моря, по два — над Тамбовской и Тульской областями и по одному — над Орловской и Ростовской областями.

