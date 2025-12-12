Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 90 беспилотников ВСУ над регионами России

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 90 украинских БПЛА самолетного типа над несколькими регионами России и акваторией Черного моря.

Источник: Аргументы и факты

Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

По имеющимся данным, было сбито 63 дрона над территорией Брянской области, восемь — над Ярославской областью, четыре — над Московским регионом, по три — над Смоленской и Тверской областями, а также над акваторией Черного моря.

Кроме того, два беспилотника были уничтожены над территориями Тамбовской и Тульской областей, по одному — над Орловской и Ростовской областями.

В ответ на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре российские военные наносят удары высокоточным вооружением воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
