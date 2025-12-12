Российская ПВО уничтожила три беспилотника над Черным морем

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Среди перехваченных дронов, три БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, что стало частью масштабной попытки атаки на различные регионы России.
По данным ведомства, наибольшее число беспилотников — 63 единицы — было уничтожено над территорией Брянской области. Также средствами ПВО были нейтрализованы: 8 БПЛА — над Ярославской областью, 4 БПЛА — над Московским регионом, 3 БПЛА — над Смоленской областью, 3 БПЛА — над Тверской областью, 2 БПЛА — над Тамбовской областью, 2 БПЛА — над Тульской области, 1 БПЛА — над Орловской области и 1 БПЛА — над Ростовской областью.
Информация о возможных разрушениях или пострадавших на земле в результате падения обломков не приводится.
Ранее сообщалось, что угроза по БПЛА в Сочи действовала полчаса.