Российская ПВО уничтожила три беспилотника над Черным морем

Три дрона сбили над акваторией Черного моря.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Среди перехваченных дронов, три БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, что стало частью масштабной попытки атаки на различные регионы России.

По данным ведомства, наибольшее число беспилотников — 63 единицы — было уничтожено над территорией Брянской области. Также средствами ПВО были нейтрализованы: 8 БПЛА — над Ярославской областью, 4 БПЛА — над Московским регионом, 3 БПЛА — над Смоленской областью, 3 БПЛА — над Тверской областью, 2 БПЛА — над Тамбовской областью, 2 БПЛА — над Тульской области, 1 БПЛА — над Орловской области и 1 БПЛА — над Ростовской областью.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших на земле в результате падения обломков не приводится.

Ранее сообщалось, что угроза по БПЛА в Сочи действовала полчаса.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
