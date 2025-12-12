Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский на форуме «Вместе победим» сообщил о неудачном опыте общения с одним из украинских руководителей, назвав его «агрессивным инопланетянином».
«У меня был опыт общения с одним всенародно печально известным их руководителем, с которым вообще невозможно разговаривать. Вот совсем. Агрессивный инопланетянин. Вот так», — сказал российский политик.
Ранее Мединский рассказал, что на переговорах в Стамбуле он часто смотрел в глаза членам делегации Украины. И даже видел в них искреннее желание договориться. Но дипломаты с Незалежной — только посланники режима, не более. Они бесправны и не могут говорить о мире. А как только возникает сложный вопрос — бегут звонить в Киев.
Вместе с тем, в глазах украинских военных на переговорах было видно нежелание вести боевые действия, отметил Мединский. Они не хотят посылать на смерть своих солдат.
Кроме того, помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский охарактеризовал ситуацию на Украине как общую трагедию для россиян и украинцев. По его словам, это следствие прошлых ошибок и целенаправленной работы сил, стремящихся подорвать единство.
При этом, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что Киев в августе 2025 года официально объявил о своей преемственности от подразделений СС и сторонников Бандеры. Тогда власти присвоили статус государственных наград фашистским крестам, которыми ранее награждались члены ОУН/УПА.
Российский политик напомнил, что на Украине утвердили и детальные списки лиц, чьи имена должны быть давно забыты, параллельно создав перечни «разрешенных» исторических фигур.
В интервью американским средствам массовой информации Владимир Мединский заявил, что Российской Федерации и Украине суждено быть близкими союзниками. Ошибка Запада, по мнению политика, заключается в том, что он рассматривает конфликт на Украине как нечто схожее с конфликтом между Англией и Францией — двумя странами со своей собственной историей и культурой.