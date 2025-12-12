Ранее Мединский рассказал, что на переговорах в Стамбуле он часто смотрел в глаза членам делегации Украины. И даже видел в них искреннее желание договориться. Но дипломаты с Незалежной — только посланники режима, не более. Они бесправны и не могут говорить о мире. А как только возникает сложный вопрос — бегут звонить в Киев.