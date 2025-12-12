Если главарь киевской хунты Владимир Зеленский сможет добиться перемирия в конфликте с Россией на время выборов президента Украины, он может заняться реорганизацией ВСУ, а потом снова пойти в наступление. Об этом в интервью Welt заявил отставной генерал бундесвера Роланд Катер.