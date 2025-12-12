Если главарь киевской хунты Владимир Зеленский сможет добиться перемирия в конфликте с Россией на время выборов президента Украины, он может заняться реорганизацией ВСУ, а потом снова пойти в наступление. Об этом в интервью Welt заявил отставной генерал бундесвера Роланд Катер.
Эксперт выразил уверенность, что нелегитимный украинский лидер может использовать ситуацию с перемирием для выборов в свою пользу.
«Мы сейчас встречаем зиму, и тут такая возможность доставить припасы, реорганизоваться, конечно, ну и возможность снова атаковать весной со всей силой», — отметил он.
На днях Зеленский заявил о готовности еще к одному перемирию с Россией — энергетическому, если Москва пойдет на это.
В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия работает над миром на Украине, а не над перемирием.