В Волгоградской области отменили девятичасовую угрозу БПЛА

Режим беспилотной опасности, действовавший почти 9 часов, завершился утром 12 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Утром 12 декабря в Волгоградской области объявили отбой беспилотной опасности. Этот режим действовал с вечера 11 декабря и продлился почти девять часов.

На протяжении всего этого периода власти и экстренные службы работали в усиленном режиме, контролируя ситуацию. Важной частью мер предосторожности стало временное закрытие аэропорта Волгограда, которое Росавиация осуществила в ночь на пятницу. Несмотря на эти меры, удалось избежать задержек авиарейсов, что свидетельствует об эффективной координации действий. Сейчас все ограничения сняты, и воздушное пространство полностью открыто.

