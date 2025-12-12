В Волгоградской области отменили девятичасовую угрозу БПЛА

Утром 12 декабря в Волгоградской области объявили отбой беспилотной опасности. Этот режим действовал с вечера 11 декабря и продлился почти девять часов.
На протяжении всего этого периода власти и экстренные службы работали в усиленном режиме, контролируя ситуацию. Важной частью мер предосторожности стало временное закрытие аэропорта Волгограда, которое Росавиация осуществила в ночь на пятницу. Несмотря на эти меры, удалось избежать задержек авиарейсов, что свидетельствует об эффективной координации действий. Сейчас все ограничения сняты, и воздушное пространство полностью открыто.
