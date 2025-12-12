Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую

«Я бы хотел, чтобы это прекратилось… Такие вещи заканчиваются третьей мировой войной. И я сказал это на днях, я сказал, знаете, все продолжают играть в такие игры. Вы закончите третьей мировой войной», — сказал он на мероприятии в Белом доме.