Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну, отметив, что США не хотят такого развития событий.
«Я бы хотел, чтобы это прекратилось… Такие вещи заканчиваются третьей мировой войной. И я сказал это на днях, я сказал, знаете, все продолжают играть в такие игры. Вы закончите третьей мировой войной», — сказал он на мероприятии в Белом доме.
Как отметил американский лидер, глава киевского режима Владимир Зеленский — единственный, кто не поддерживает мирный план.
«Я думал, что мы были очень близки к сделке с Украиной. На самом деле, за исключением президента Зеленского, людям очень нравится концепция сделки», — добавил глава Белого дома.
Накануне Трамп раскритиковал Зеленского в интервью газете Politico. Президент США заявил, что Киев использует продолжающийся конфликт как предлог для отказа от проведения выборов, но сейчас пришло время изменить подход. Он призвал главу киевского режима провести легитимные выборы.