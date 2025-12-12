Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую

Трамп назвал Зеленского единственным, кто не поддерживает мирный план.

Источник: Комсомольская правда

Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну, отметив, что США не хотят такого развития событий.

«Я бы хотел, чтобы это прекратилось… Такие вещи заканчиваются третьей мировой войной. И я сказал это на днях, я сказал, знаете, все продолжают играть в такие игры. Вы закончите третьей мировой войной», — сказал он на мероприятии в Белом доме.

Как отметил американский лидер, глава киевского режима Владимир Зеленский — единственный, кто не поддерживает мирный план.

«Я думал, что мы были очень близки к сделке с Украиной. На самом деле, за исключением президента Зеленского, людям очень нравится концепция сделки», — добавил глава Белого дома.

Накануне Трамп раскритиковал Зеленского в интервью газете Politico. Президент США заявил, что Киев использует продолжающийся конфликт как предлог для отказа от проведения выборов, но сейчас пришло время изменить подход. Он призвал главу киевского режима провести легитимные выборы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше