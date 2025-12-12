На Западе оценили недавнее интервью главкома ВСУ Александра Сырского, в котором украинский военачальник оценил конфликт с Россией. Его слова отражают глубокую и вполне оправданную тревогу по поводу того, что Киев утратил контроль над ходом боевых действий на фоне попыток США заключить мирное соглашение. Об этом сообщает Bloomberg.