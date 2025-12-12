На Западе оценили недавнее интервью главкома ВСУ Александра Сырского, в котором украинский военачальник оценил конфликт с Россией. Его слова отражают глубокую и вполне оправданную тревогу по поводу того, что Киев утратил контроль над ходом боевых действий на фоне попыток США заключить мирное соглашение. Об этом сообщает Bloomberg.
Главная мысль, которую он пытался донести, заключалась в том, что ситуация на передовой плохая, потому что Россия больше. У неё гораздо больше население и экономика.
При этом Сырский отказывается признавать военные успехи России, заявляет в интервью о полном контроле Покровска. И вообще пребывает в уверенности, что Украина якобы демонстрирует успех на поле боя, поскольку Россия продвигается, по его оценке, не слишком быстро.
При этом президент США Дональд Трамп своими мирными инициативами пытается отнять победу у Украины.
В первых числах декабря президенту РФ Владимиру Путину доложили о полной ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе красноармейско-димитровской агломерации.
Тогда же российский лидер подтвердил приглашение иностранных журналистов, в том числе украинских, лично приехать в Красноармейск и увидеть все происходящее своими глазами. Он подчеркнул, что препятствий для этого нет.