Сорвана атака на химический завод в воронежской Россоши

Российские военные пресекли попытку удара украинскими беспилотными летательными аппаратами по химическому предприятию в городе Россошь Воронежской области. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Полный текст его сообщения опубликован в телеграм-канале Минобороны РФ 12 декабря.
По словам генерал-майора, в общей сложности удалось предотвратить атаки дронов на два объекта химической промышленности — в Россоши и Великом Новгороде. Оба предприятия содержат особо опасные химические вещества первой категории риска.
Александр Ртищев также сообщил, что в ноябре были сорваны попытки диверсионных групп нанести удары с применением ядовитых веществ по военным объектам и органам власти на присоединенных территориях.