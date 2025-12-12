Ричмонд
Сорвана атака на химический завод в воронежской Россоши

Минобороны заявило о пресечении удара дронов по предприятию с особо опасными химвеществами.

Российские военные пресекли попытку удара украинскими беспилотными летательными аппаратами по химическому предприятию в городе Россошь Воронежской области. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Полный текст его сообщения опубликован в телеграм-канале Минобороны РФ 12 декабря.

По словам генерал-майора, в общей сложности удалось предотвратить атаки дронов на два объекта химической промышленности — в Россоши и Великом Новгороде. Оба предприятия содержат особо опасные химические вещества первой категории риска.

Александр Ртищев также сообщил, что в ноябре были сорваны попытки диверсионных групп нанести удары с применением ядовитых веществ по военным объектам и органам власти на присоединенных территориях.