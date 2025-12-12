Сорвана атака на химический завод в воронежской Россоши

Российские военные пресекли попытку удара украинскими беспилотными летательными аппаратами по химическому предприятию в городе Россошь Воронежской области. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Полный текст его сообщения опубликован в телеграм-канале Минобороны РФ 12 декабря.