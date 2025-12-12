ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов

Кроме того, в течение недели подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ровное в ДНР. А бойцы «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области. Также подразделения «Днепра» освободили Новоданиловку в Запорожской области.