Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне «Южной» группировки за неделю

«В зоне ответственности “Южной” группировки войск потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1095 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, из них шесть производства стран НАТО, 81 автомобиль и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 35 складов боеприпасов, горючего и материальных средств», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
