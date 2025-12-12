Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне «Южной» группировки за неделю

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск за неделю уничтожили свыше 1095 военнослужащих ВСУ и 24 боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В зоне ответственности “Южной” группировки войск потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1095 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, из них шесть производства стран НАТО, 81 автомобиль и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 35 складов боеприпасов, горючего и материальных средств», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше