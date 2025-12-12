Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Запад» за неделю

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» уничтожили за неделю более 1530 военных ВСУ, два танка и 34 боевые бронемашины, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили более 1530 военнослужащих, два танка, 34 боевые бронированные машины, из них 17 западного производства, 98 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и 47 складов боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.