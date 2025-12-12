ВС России нанесли пять групповых ударов в ответ на атаки ВСУ за неделю

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации с 6 по 12 декабря т. г. нанесены массированный и пять групповых ударов, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами “Кинжал”, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады горючего и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — говорится в сводке военного ведомства.