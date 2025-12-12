ВСУ за неделю потеряли свыше 1580 боевиков в зоне действий «Востока»

«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Восток” ВСУ потеряли свыше 1580 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении ведомства.