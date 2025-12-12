Ричмонд
ВСУ за неделю потеряли свыше 1580 боевиков в зоне действий «Востока»

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю свыше 1580 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщило Минобороны РФ.

«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Восток” ВСУ потеряли свыше 1580 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Остаповское Днепропетровской области.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, трех штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны», — подчеркнули в министерстве обороны РФ.