«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Восток” ВСУ потеряли свыше 1580 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Остаповское Днепропетровской области.
«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, трех штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны», — подчеркнули в министерстве обороны РФ.