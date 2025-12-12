ВСУ потеряли до 310 военных в зоне группировки «Днепр»

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ. Уничтожены до 310 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, 78 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая три 155 мм гаубицы М777 производства США, девять станций радиоэлектронной борьбы, 14 складов боеприпасов, горючего и материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.