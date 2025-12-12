Силы ПВО за неделю сбили 1756 украинских беспилотников

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Средства ПВО за неделю сбили 27 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 1756 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ, сообщило министерств обороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, 27 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, пять управляемых ракет большой дальности “Нептун” и 1756 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, добавили в Минобороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 102 178 БПЛА, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 506 танков и других боевых бронированных машин, 1630 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 857 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 863 единицы специальной военной автомобильной техники, подчеркнули в ведомстве.