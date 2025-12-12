Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 6 — 12 декабря 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 6 по 12 декабря на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине

С 6 по 12 декабря ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.

Среди пораженных целей:

  • предприятия ВПК Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивающие их работу;
  • транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ;
  • цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия;
  • склады горючего и военно-технического имущества;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов

Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Лиман, Ровное, Куриловка и Кучеровка в Харьковской области;
  • Новоданиловка в Запорожской области;
  • Остаповское в Днепропетровской области;
  • Северск и Червоное в ДНР.

Группировка «Север» наступает в Харьковской области

«Северная» группировка за неделю в Харьковской области атаковала семь бригад, штурмовой полк и пограничный отряд, в Сумской области — девять бригад, пограничный отряд и два штурмовых полка ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе составили порядка 1470 боевиков. Также ВСУ лишились танка, восьми боевых бронированных машин, 72 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств.

«Запад» ликвидирует боевиков ВСУ в «кольце» на берегу Оскола

Подразделения «Западной» группировки в течение недели вели уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол.

С 6 по 12 декабря бойцы «Запада» атаковали 10 бригад ВСУ.

Потери противника составили: свыше 1530 военнослужащих, два танка, 34 боевые бронированные машины, 98 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ и 47 складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» продолжают наступление в ДНР

Подразделения «Южной» группировки нанесли удары 14 украинским бригадам.

За неделю в зоне действия «Юга» ВСУ потеряли свыше 1095 бойцов, 24 боевые бронированные машины, 81 автомобиль, восемь орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 35 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Центр» ведет уничтожение противника в Дмитрове

Бойцы «Центра» в течение недели вели ликвидацию окруженной группировки ВСУ в городе Дмитров, а также зачистку от разрозненных формирований противника в селах Светлое и Гришино.

Подразделения группировки нанесли поражение 21-й украинской бригаде и трем штурмовым полкам ВСУ.

В зоне ответственности «Центра» потери украинской стороны составили: свыше 3130 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

«Восток» продвигается в Днепропетровской области

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение восьми бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.

Потери ВСУ в живой силе составили превысили 1580 человек. Также украинская сторона лишилась: 26 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, восьми орудий полевой артиллерии, четырех станций РЭБ, трех складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Днепр» продавила линию обороны противника

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар шести бригадам.

ВСУ потеряли порядка 310 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 78 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, девять станций РЭБ, 14 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии, ВКС и ВМФ

С 6 по 12 декабря ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили четыре боевые машины РСЗО и зенитный ракетный комплекс ВСУ.

«За прошедшую неделю ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — сообщает Минобороны РФ.

Средства противовоздушной обороны сбили:

  • три управляемые авиационные бомбы;
  • 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • пять управляемых ракет большой дальности «Нептун»;
  • 1756 БПЛА самолетного типа.

Силы Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ.

