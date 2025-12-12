ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
С 6 по 12 декабря ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивающие их работу;
- транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ;
- цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия;
- склады горючего и военно-технического имущества;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Лиман, Ровное, Куриловка и Кучеровка в Харьковской области;
- Новоданиловка в Запорожской области;
- Остаповское в Днепропетровской области;
- Северск и Червоное в ДНР.
Группировка «Север» наступает в Харьковской области
«Северная» группировка за неделю в Харьковской области атаковала семь бригад, штурмовой полк и пограничный отряд, в Сумской области — девять бригад, пограничный отряд и два штурмовых полка ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе составили порядка 1470 боевиков. Также ВСУ лишились танка, восьми боевых бронированных машин, 72 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств.
«Запад» ликвидирует боевиков ВСУ в «кольце» на берегу Оскола
Подразделения «Западной» группировки в течение недели вели уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол.
С 6 по 12 декабря бойцы «Запада» атаковали 10 бригад ВСУ.
Потери противника составили: свыше 1530 военнослужащих, два танка, 34 боевые бронированные машины, 98 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ и 47 складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» продолжают наступление в ДНР
Подразделения «Южной» группировки нанесли удары 14 украинским бригадам.
За неделю в зоне действия «Юга» ВСУ потеряли свыше 1095 бойцов, 24 боевые бронированные машины, 81 автомобиль, восемь орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 35 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» ведет уничтожение противника в Дмитрове
Бойцы «Центра» в течение недели вели ликвидацию окруженной группировки ВСУ в городе Дмитров, а также зачистку от разрозненных формирований противника в селах Светлое и Гришино.
Подразделения группировки нанесли поражение 21-й украинской бригаде и трем штурмовым полкам ВСУ.
В зоне ответственности «Центра» потери украинской стороны составили: свыше 3130 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
«Восток» продвигается в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение восьми бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе составили превысили 1580 человек. Также украинская сторона лишилась: 26 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, восьми орудий полевой артиллерии, четырех станций РЭБ, трех складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Днепр» продавила линию обороны противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар шести бригадам.
ВСУ потеряли порядка 310 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 78 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, девять станций РЭБ, 14 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии, ВКС и ВМФ
С 6 по 12 декабря ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили четыре боевые машины РСЗО и зенитный ракетный комплекс ВСУ.
«За прошедшую неделю ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — сообщает Минобороны РФ.
Средства противовоздушной обороны сбили:
- три управляемые авиационные бомбы;
- 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- пять управляемых ракет большой дальности «Нептун»;
- 1756 БПЛА самолетного типа.
Силы Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ.