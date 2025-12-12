Около 200 нижегородцев записались в резервисты за два месяца

Военный комиссар области Сергей Агафонов назвал число в 200 человек хорошим показателем. Он добавил, что ежедневно наблюдается положительная динамика.
После прохождения военных сборов новая группа резервистов отправится охранять свое предприятие на территории Нижегородской области.
Как писал «Ъ-Приволжье», в ряды резервистов записались и некоторые чиновники. В том числе замгубернатора Андрей Гнеушев, министр экологии Владимир Тужилин и главы 15 муниципальных образований. Набор в мобилизационный резерв «Барс-НН» начался в октябре.