Около 200 нижегородцев записались в резервисты за два месяца

Как писал «Ъ-Приволжье», в ряды резервистов записались и некоторые чиновники. В том числе замгубернатора Андрей Гнеушев, министр экологии Владимир Тужилин и главы 15 муниципальных образований. Набор в мобилизационный резерв «Барс-НН» начался в октябре.