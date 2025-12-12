SHOT: российская авиация сорвала атаку 300 бразильских наемников на Купянск

Однако планы противника были своевременно вскрыты разведкой, и по месту скопления живой силы был нанесен авиационный удар с применением фугасных авиабомб ФАБ-500. В результате атаки, по информации SHOT, было ликвидировано до 40 иностранных специалистов, наступление было сорвано. После авианалета российские подразделения отразили еще несколько попыток ВСУ зайти на окраины города.