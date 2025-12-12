Российские воздушно-космические силы нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников в Купянском районе Харьковской области. По данным телеграм-канала SHOT, под бомбардировку попали бойцы так называемого бразильского легиона, переброшенные командованием ВСУ для попытки контрнаступления.
Как сообщает канал, в район сел Соболевка и Мировое (Московка) прибыла группировка из примерно 300 бразильских наемников. Перед ними стояла задача попытаться отбить утраченные украинской армией позиции в черте города Купянска.
Однако планы противника были своевременно вскрыты разведкой, и по месту скопления живой силы был нанесен авиационный удар с применением фугасных авиабомб ФАБ-500. В результате атаки, по информации SHOT, было ликвидировано до 40 иностранных специалистов, наступление было сорвано. После авианалета российские подразделения отразили еще несколько попыток ВСУ зайти на окраины города.
Также канал со ссылкой на источник опровергает распространяемую в украинских СМИ информацию о якобы переходе северной части Купянска под контроль Киева. Город по-прежнему занимают Вооруженные силы РФ, а для расширения зоны контроля и укрепления позиций в северную и центральную части населенного пункта стянута тяжелая военная техника.