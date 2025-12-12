В Воронеже жителям поврежденного при атаке дома разрешили вернуться домой

Вечером в среду губернатор сообщил, что несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа повреждены после уничтожения силами ПВО воздушной цели. Обошлось без пострадавших, однако 80 человек были эвакуированы из повреждённого дома после обрушения лестничной клетки на одном этаже. Мэр Воронежа Сергей Петрин ранее сообщил, что в ПВР разместились 17 человек. Один подъезд в повреждённом доме требует ремонта, в другой люди смогут вернуться после проверки теплоснабжения и энергоснабжения. Всего были повреждены окна в трёх домах, балконы и 20 автомобилей.