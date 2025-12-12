Мэрия Твери ввела режим ЧС после атаки БПЛА, в городе семеро пострадавших

С 4:30 утра 12 декабря в Твери объявлен режим чрезвычайной ситуации (СЧ). Это произошло из-за повреждений, которые получили жилой дом и школа после атаки украинского беспилотника. В результате пострадали семь человек, о чем сообщает «КП-Тверь».
По документу, подписанному главой города Алексеем Огоньковым, зона чрезвычайной ситуации включает дома № 14 и № 16 на улице Оснабрюкской, дом № 2 на улице Сергея Лоскутова и школу имени Атрощанка.
За то, чтобы убрать последствия атаки, отвечает заместитель главы администрации. Все работы будут идти по плану, который утвердил специальный комитет по чрезвычайным ситуациям города.
Ранее KP.RU сообщил, что за последние семь дней российские войска нанесли пять массированных групповых ударов по Украине. Целями стали позиции ВСУ, объекты ВПК и энергетики, а также портовая инфраструктура.