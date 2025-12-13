Украинские беспилотники атакуют Саратовскую область: что сказал губернатор

В ночь на 13 декабря в Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА. Предупреждение действует с 23:50. Об этом уведомил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
По его данным, в регионе локально работают системы оповещения. К настоящему моменту о ликвидации воздушных целей информации не поступало.
«От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА… Все экстренные службы приведены в полную готовность», — оповестил Роман Бусаргин.
В ночь на 12 декабря дроны атаковали Тверь. В результате отражения ударов повреждения получил многоэтажный дом. По данным властей, ранены семь человек. Место ЧП экстренно оцепили. Жильцов дома эвакуировали и переместили в соседнюю школу.