Украинские беспилотники атакуют Саратовскую область: что сказал губернатор

Бусаргин заявил об угрозе атаки беспилотников в Саратовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 13 декабря в Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА. Предупреждение действует с 23:50. Об этом уведомил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его данным, в регионе локально работают системы оповещения. К настоящему моменту о ликвидации воздушных целей информации не поступало.

«От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА… Все экстренные службы приведены в полную готовность», — оповестил Роман Бусаргин.

В ночь на 12 декабря дроны атаковали Тверь. В результате отражения ударов повреждения получил многоэтажный дом. По данным властей, ранены семь человек. Место ЧП экстренно оцепили. Жильцов дома эвакуировали и переместили в соседнюю школу.

