В Одессе гремят взрывы: украинцы остались без электричества

Ночью 13 декабря на территории Одесской области Украины объявили воздушную опасность. Под атакой ВС России находится региональный центр. В Одессе прогремела серия взрывов. Об этом заявили в местном издании «Страна».
В материале сказано, что в Одессе и области наблюдаются проблемы со светом. Электричество отключено в некоторых районах.
По данным воздушных сил ВСУ, атаку также ожидают в Кропивницком. О повреждениях пока ничего не сообщалось.
Стоит напомнить, что ВС РФ наносят удары по военным и околовоенным объектам Украины. Это зеркальный ответ на теракты Киева в российских регионах.
Прошлой ночью украинские дроны атаковали Тверь. Удар пришелся по жилому многоквартирному дому. Пострадало семь человек.