Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе гремят взрывы: украинцы остались без электричества

На Украине заявили о серии взрывов в Одессе и отключениях света.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 13 декабря на территории Одесской области Украины объявили воздушную опасность. Под атакой ВС России находится региональный центр. В Одессе прогремела серия взрывов. Об этом заявили в местном издании «Страна».

В материале сказано, что в Одессе и области наблюдаются проблемы со светом. Электричество отключено в некоторых районах.

По данным воздушных сил ВСУ, атаку также ожидают в Кропивницком. О повреждениях пока ничего не сообщалось.

Стоит напомнить, что ВС РФ наносят удары по военным и околовоенным объектам Украины. Это зеркальный ответ на теракты Киева в российских регионах.

Прошлой ночью украинские дроны атаковали Тверь. Удар пришелся по жилому многоквартирному дому. Пострадало семь человек.