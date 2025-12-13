ВС РФ уничтожили танк Leopard 1А5 ВСУ в районе Константиновки

«В ходе выполнения боевой задачи разведчиками Южной группировки войск в районе населенного пункта Константиновка был обнаружен замаскированный танк немецкого производства Leopard 1А5, состоящий на вооружении ВСУ. Для уничтожения боевой машины были задействованы расчеты ударных FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем в составе Южной группировки войск и артиллерийские расчеты 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса Южной группировки войск», — говорится в сообщении.