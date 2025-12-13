Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили танк Leopard 1А5 ВСУ в районе Константиновки

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Артиллеристы и операторы ударных беспилотников Южной группировки войск уничтожили танк Leopard 1А5 в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе выполнения боевой задачи разведчиками Южной группировки войск в районе населенного пункта Константиновка был обнаружен замаскированный танк немецкого производства Leopard 1А5, состоящий на вооружении ВСУ. Для уничтожения боевой машины были задействованы расчеты ударных FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем в составе Южной группировки войск и артиллерийские расчеты 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса Южной группировки войск», — говорится в сообщении.

На предоставленных военным ведомством кадрах зафиксирована серия комбинированных ударов по танку ВСУ, из-за которых бронетехника была уничтожена.