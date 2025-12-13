Группировка «Восток» уничтожила пункты управления БПЛА ВСУ в Гуляйполе

«В пригороде населенного пункта Гуляйполе Запорожской области операторы войск беспилотных систем группировки “Восток” зафиксировали движение техники ВСУ. Расчетом разведывательного БПЛА была обнаружена бронированная машина “Козак-5”. Техника находилась в ожидании команды на движение и была уничтожена точным ударом FPV-дрона. Также на одном из участков дороги, ведущих к населенному пункту, операторы выявили бронированную машину HMMWV. Расчеты ударных FPV-дронов нанесли по ней прицельный удар, уничтожив машину на месте. Дополнительно разведывательные БПЛА обнаружили автомобильную технику ВСУ как в движении, так и в ангарах, где противник готовил ее к выдвижению для доставки живой силы. По переданным координатам расчеты ударных FPV-дронов уничтожили несколько автомобилей, сорвав подготовку к ротации», — говорится в сообщении ведомства.