Ночью 13 декабря над Ростовской областью сбили беспилотники над тремя районами

В ночь на 13 декабря в воздушном пространстве Ростовской области силами противовоздушной обороны была нейтрализована атака беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, инцидент произошел на севере области. Цели были поражены над территориями Чертковского, Шолоховского и Верхнедонского районов.
По предварительным данным, в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. В настоящее время проводится уточнение информации о возможных последствиях на земле.
