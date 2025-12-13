Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦТАК: сапёры КНДР вернулись из Курской области после выполнения задания

Ким Чен Ын отметил, что сапёры КНДР проявили героизм и профессионализм при выполнении задания в Курской области.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы 528-го инженерно-сапёрного полка Корейской народной армии (КНА) вернулись в КНДР после выполнения задания на территории Курской области, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Церемония чествования военнослужащих прошла 12 декабря. В мероприятии принял участие высший руководитель КНДР Ким Чен Ын. Он отметил, что бойцы проявили героизм и профессионализм в процессе выполнения задания.

Северокорейский лидер напомнил, что указанное подразделение было сформировано в конце мая «для закрепления бесценной победы в зарубежной военной операции».

«Полк на поле боя отправился в начале августа и достиг блестящих боевых подвигов в выполнении сапёрных боевых заданий в Курской области», — сказал высший руководитель.

Ким Чен Ын признался, что ожидал возвращения военнослужащих. По его словам, менее чем за три месяца опасная зона превратилась в безопасную.

Он также уточнил, что в рамках выполнения задания погибли девять корейских бойцов. Лидер республики отметил, что этим военным присвоено звание Героя КНДР. Он провёл встречу с семьями погибших и возложил цветы, почтив их память минутой молчания.

Кроме того, Ким Чен Ын пообщался с отличившимися командирами и бойцами. В рамках церемонии прошли парадный марш, концерт и торжественный приём. Полку, участвовавшему в задании, присвоили орден «Свобода и Независимость» I степени.

Напомним, в середине июня секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщал, что КНДР решила направить в Россию 1 тысячу саперов для помощи в разминировании Курской области и 5 тысяч военных строителей для восстановления объектов инфраструктуры, разрушенных в результате нападения ВСУ на регион.

В середине ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия признательна и благодарна сапёрам из КНДР за самоотверженную и героическую помощь в разминировании в Курской области. Представитель Кремля отмечал, что корейские военные специалисты работают вместе с российскими подразделениями, выполняя сложнейшие инженерные задачи.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше