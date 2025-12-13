ЦТАК: сапёры КНДР вернулись из Курской области после выполнения задания

Бойцы 528-го инженерно-сапёрного полка Корейской народной армии (КНА) вернулись в КНДР после выполнения задания на территории Курской области, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Церемония чествования военнослужащих прошла 12 декабря. В мероприятии принял участие высший руководитель КНДР Ким Чен Ын. Он отметил, что бойцы проявили героизм и профессионализм в процессе выполнения задания.
Северокорейский лидер напомнил, что указанное подразделение было сформировано в конце мая «для закрепления бесценной победы в зарубежной военной операции».
«Полк на поле боя отправился в начале августа и достиг блестящих боевых подвигов в выполнении сапёрных боевых заданий в Курской области», — сказал высший руководитель.
Ким Чен Ын признался, что ожидал возвращения военнослужащих. По его словам, менее чем за три месяца опасная зона превратилась в безопасную.
Он также уточнил, что в рамках выполнения задания погибли девять корейских бойцов. Лидер республики отметил, что этим военным присвоено звание Героя КНДР. Он провёл встречу с семьями погибших и возложил цветы, почтив их память минутой молчания.
Кроме того, Ким Чен Ын пообщался с отличившимися командирами и бойцами. В рамках церемонии прошли парадный марш, концерт и торжественный приём. Полку, участвовавшему в задании, присвоили орден «Свобода и Независимость» I степени.
Напомним, в середине июня секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщал, что КНДР решила направить в Россию 1 тысячу саперов для помощи в разминировании Курской области и 5 тысяч военных строителей для восстановления объектов инфраструктуры, разрушенных в результате нападения ВСУ на регион.
В середине ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия признательна и благодарна сапёрам из КНДР за самоотверженную и героическую помощь в разминировании в Курской области. Представитель Кремля отмечал, что корейские военные специалисты работают вместе с российскими подразделениями, выполняя сложнейшие инженерные задачи.