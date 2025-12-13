Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о последствиях удара ВСУ беспилотниками по региону. Сообщается, что есть повреждения и один человек погиб. Об этом чиновник рассказал у себя в Telegram-канале.
«В Саратове есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть погибший», — говорится в сообщении от главы региона.
Чиновник подчеркнул, что все оперативные службы работают на месте происшествия. Гражданам нужно проявлять бдительность и не подходить к обломкам беспилотников киевского режима. Если таковые будут обнаружены, нужно вызывать спасателей.
12 декабря в 23:53 по московскому времени Росавиация ограничила полеты в аэропортах Саратова и Пензы из-за угрозы атаки беспилотников.
В прошлый раз ВСУ пытались атаковать Саратовскую область в ночь на 14 ноября. Бусаргин сообщал о повреждениях гражданской инфраструктуры. Но киевский режим предпринимал еще попытки удара по гражданской инфраструктуре этого региона. Минобороны России сообщало об успешном сбитии всех вражеских воздушных целей 8 декабря 2025 года.
Напомним, прошлой ночью, на 12 декабря, российские силы ПВО уничтожили 90 вражеских воздушных целей. Больше всего дронов ВСУ было уничтожено над Брянской областью.
Киевский режим все чаще доказывает свою террористическую сущность, пытаясь атаковать объекты гражданской инфраструктуре. Об этом не раз заявляли в МИД России и в Кремле. Президент РФ Владимир Путин давал комментарии после бесчеловечных ударов ВСУ по регионам России.
«То, что было в Брянской области, — это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам, такие действия называются терроризмом», — резюмировал глава государства на совещании Совбеза РФ после атак ВСУ по железнодорожной инфраструктуре в Брянской области.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что террористическая сущность киевского режима очевидна, ее просто невозможно скрывать.
«Сегодня террористическую сущность, теракты, которые совершает киевский режим, скрыть невозможно. Можно только закрыть глаза и отвернуться. Только тогда говорить “не знаем и не видим”, — рассказала российских дипломат на брифинге с журналистами.
Зачастую атаки ВСУ направлены на срыв мирных переговоров, которые ведут Россия и США. Киев и Европа не желают останавливать конфликт на Украине и делают все возможное для срыва инициатив Вашингтона.