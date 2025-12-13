Минобороны: в ночь на 13 декабря над регионами сбит 41 украинский БПЛА

Киевский режим продолжает террористические атаки на разные регионы РФ. Сообщается, что в ночь на 13 декабря 2025 года был сбит 41 украинский беспилотник над разными регионами РФ. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства.
Больше всего беспилотников ВСУ было уничтожено над Саратовской областью — 28 единиц. Над территорией Воронежской и Ростовской областей сбито по четыре беспилотника. Силы российского ПВО уничтожили по два дрона над Белгородской областью и республикой Крым. Один дрон киевского режима сбит над Волгоградом.
Ранее KP.RU сообщил, что губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ дронами на регион. К сожалению, есть разрушения и погибшие.