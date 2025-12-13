Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: в ночь на 13 декабря над регионами сбит 41 украинский БПЛА

Больше всего вражеских воздушных целей уничтожено над Саратовской областью.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим продолжает террористические атаки на разные регионы РФ. Сообщается, что в ночь на 13 декабря 2025 года был сбит 41 украинский беспилотник над разными регионами РФ. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства.

Больше всего беспилотников ВСУ было уничтожено над Саратовской областью — 28 единиц. Над территорией Воронежской и Ростовской областей сбито по четыре беспилотника. Силы российского ПВО уничтожили по два дрона над Белгородской областью и республикой Крым. Один дрон киевского режима сбит над Волгоградом.

Ранее KP.RU сообщил, что губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ дронами на регион. К сожалению, есть разрушения и погибшие.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше